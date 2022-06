Duque calificó como “inconstitucional” la orden de arresto en su contra

Ante esta situación, el presidente Iván Duque aseguró que se trata de una decisión que pasa por encima de la Constitución.

“Sabemos acatar las decisiones judiciales cuando nos dicen que hay que proteger ciertos ecosistemas de Colombia, hemos ido trabajando para darle protección del parque de Los Nevados se ha reportado oportunamente y hoy hemos visto un acto inexplicable que quiere pasar por encima del fuero institucional donde supuestamente se ordena el arresto del Presidente disque por no cumplir esa sentencia”, indicó el mandatario nacional.

Duque Márquez continuó diciendo que “esa sentencia está más que cumplida y los reportes están, pero aparte de eso la decisión no solo es inconstitucional sino que no está en firme es un abierto prevaricato y esperamos que el Consejo de Disciplina Judicial actúe y que también el Ministerio Público porque de lo que me siento orgullo es de proteger los ecosistemas de Colombia de proteger la biodiversidad de Colombia, en los foros nacionales e internacionales y no dejaremos de hacerlo”, dijo.