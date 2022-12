Petro y el fiscal Barbosa debatirán la liberación de la primera línea

El encuentro se llevará a cabo este miércoles 14 de diciembre en la Casa de Nariño, aunque estaba previsto hace varios días pero se tuvo que posponer porque el fiscal Barbosa dio positivo para covid-19.

En su momento, el fiscal Barbosa aseguró no tener muy claro la figura de gestor de paz y pidió al Gobierno claridad sobre el tema.

“Conversé con el ministro del Interior y el ministro de Justicia para que me explicaran en qué consistía esto, los dos me explicaron que es la justicia la encargada de dar la salida o no de esas personas”, dijo Barbosa.