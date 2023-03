La pasada no fue una mala semana: presidente Petro

"Que pase una semana muy mala dicen por ahí. La verdad no. Compartí con el campesinado en Córdoba la repartición de tierras por la reforma agraria. Dialogué con la población raizal de San Andrés y Providencia y acordé el consenso del Gobierno para la reforma pensional. Repartir tierras fértiles a familias campesinas humildes, estar con los pescadores artesanales o planificar que los viejos puedan garantizar su pensión, me hace feliz. Logramos resolver el conflicto del campesinado del Caguán, lamentablemente con dos pérdidas humanas, y me reuní con mi mamá", escribió el jefe de Estado en Twitter.