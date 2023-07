No sabría si apoyar a EE. UU. o a Rusia, en realidad es lo mismo: Petro

En medio de su intervención en el Parlamento Europeo, al término de su agenda en la Cumbre de la Unión Europea y la CELAC, el presidente Gustavo Petro habló sobre la política mundial y afirmó que no sabría si apoyar a Estados Unidos o Rusia, "me parece que es lo mismo", mencionó.

En ese sentido señaló que "hay una tensión en el mundo. Estoy convencido de que lo que empieza a definir la política en el mundo, los conflictos sociales y la posibilidad de una transformación es la crisis misma del capitalismo, que nos está enseñando las rutas, no propiamente nuestra ilusion o invención, No sabría decirles si es preferible apoyar a eu o a rusia, me parece que es lo mismo, en el juego de la política mundial, no tenemos alternativas sociales, quizas militares sí, alianzas coyunturales, pero la alternativa actual, el sistema y régimen económico mundial sale del mismo capital porque el capital ha encontrado un límite".

Así mismo sostuvo que "hay quienes conservamos la tesis de priorizar la unidad propiamente latinoamericana, no inscribirnos en ningún tipo de bloque externo a nosotros, sino pensar en la unidad".

