“Fiscalía no ha hecho detenciones arbitrarias ni jueces han sido cómplices”

"Este país se ha construido con las instituciones, no podemos aceptar desde ningún punto de vista que se generen dudas sobre la Rama Judicial. No puedo aceptar como fiscal general de la Nación que se diga que en la Fiscalía ha habido detenciones arbitrarias o que los jueces han sido cómplices de violaciones de los Derechos Humanos o de violación de garantías ciudadanas en el marco de procesos judiciales, no se puede tolerar porque la justicia no es un trompo de poner en Colombia y tiene que ser respetada", advirtió.

No obstante, reiteró su voluntad de acompañar cualquier propósito de paz que se realice en el país, a través de los diálogos o el sometimiento a la justicia; y enfatizó en la necesidad de privilegiar a las víctimas: "Detrás de cualquier negociación hay víctimas y las víctimas también tienen una voz dentro de estos procesos. En este sentido, llamamos la atención a que las victimas siempre tienen que ser vistas como parte de lo que significó la violencia cotidiana y habitual que se ejerció contra ellos".