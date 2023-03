Francia Márquez critica avances de investigaciones sobre su seguridad

“Desde el 20 de enero 2023 no he tenido diálogo con usted, tampoco he sido informada de avances en esas investigaciones. Valoramos el trabajo de la Policía y de la UNP que día a día se esfuerzan por cuidar mi vida”, expone.

Valoramos el trabajo de la @PoliciaColombia y de la @UNPColombia que día a día se esfuerzan por cuidar mi vida. — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) March 23, 2023

En su momento, durante el foro "El Estado de la Justicia en Colombia" llevado a cabo en la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá, el Fiscal General mencionó que había sido la misma vicepresidenta quien le había informado a la Fiscalía que no contaba con la protección necesaria para ingresar al Cauca, puesto que “nadie se quería comprometer con su seguridad”.

"Me dijo que estaba muy preocupada por su situación personal, que nadie le garantizaba la seguridad: fue a la Policía, que no la quieren cuidar, y fue a la UNP (Unidad Nacional de Protección), que tampoco la quieren cuidar", expresó.