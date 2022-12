“Esperamos que para fin de año esté en casa”: familia de suboficial Córdoba

En la grabación suministrada por los captores de Camilo Córdoba, el uniformado barranquillero manifestó estar bien y haber gozado de buena salud: “He tenido un trato digno de acuerdo a los derechos humanos, he dormido bien y comido bien. No he tenido ningún percance de salud”.

“Le envió un saludo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis amigos y a todas aquellas personas que han estado pendientes de mí. Muy pronto estaré compartiendo con ustedes, espero verlos pronto para compartir. No se preocupen, yo me encuentro bien”, agregó.

Recordemos que el grupo al margen de la ley, recientemente, liberó a 20 rehenes que estaban bajo su poder, esto en medio de los diálogos de paz que se adelantan con el Gobierno nacional.