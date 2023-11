JEP imputa a 35 integrantes del Ejército por ‘falsos positivos’ en Huila

Entre los imputados, según detalló la JEP, está el general Jaime Lasprilla Villamizar, quien fue comandante del Ejército entre 2014 y 2015.

También están en el grupo el mayor general Miguel Pérez Guarnizo, el brigadier general William Pérez Laiseca, quienes fueron llamados por la JEP para reconocer responsabilidad. En la misma situación están los generales (r) Édgar Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo.

Explica el tribunal especial que se trata de 200 asesinatos, entre ellos 32 desapariciones forzadas, y ocho tentativas de homicidio, los que son atribuibles a dichos miembros retirados y activos de cuatro unidades del Ejército Nacional que operaron en la región.

Además, agrega que los hechos están relacionados al Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’ (BIPIG), al Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’ (BIMAG), a la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 (AFEUR 11) y a la IX Brigada.

"192 de las 264 muertes reportadas por las cuatro unidades militares priorizadas en la investigación, entre 2005 y 2008, fueron en realidad homicidios cometidos contra personas fuera de combate", se lee en el comunicado de la JEP.