“Alegan como justificación que se exigían resultados”: Uribe Vélez

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, se pronunció tras las confesiones del general (r) Henry Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16 del Ejército Nacional, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quien reconoció su participación en las 303 ejecuciones extrajudiciales cometidas en el departamento del Casanare.

De acuerdo con el oficial, “tuvimos varias veces en la jurisdicción de la Brigada la visita del señor presidente Álvaro Uribe. Decía que si no podíamos con el cargo, avisáramos para que pues él pudiera gestionar un relevo. Era presión también por ese cumplimiento”.

En este sentido, Uribe Vélez consideró que tanto Torres como otros exmilitares “alegan como justificación que se exigían resultados”.

“Se declaran responsables de violaciones de Derechos Humanos. Alegan como justificación que se exigían resultados. Expresan que yo era muy exigente porque además los pobladores me hacían reclamos”, indicó en un comunicado.

"Nuestros Consejos de Seguridad tenían por lo general participación de los ciudadanos que se quejaban por el secuestro, la extorsión, el asesinato, el atraco, por todos los delitos. A esos consejos también asistían delegados de Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y autoridades regionales y locales. Siempre fui exigente como la opinión pública lo percibió en los Consejos Comunitarios que se transmitían por la televisión", agregó.

Renglón seguido, el expresidente consideró que: "ser exigente era mi deber en un país y en departamentos como El Casanare donde narco guerrillas y narco paramilitares asolaban a la ciudadanía".

Uribe Vélez aseguró que durante sus mandados nunca evadió las quejas sobre violación de derechos humanos.

“Nuestras acciones empezaron en los inicios del Gobierno con la exigencia a los Fuerzas Armadas de no mover los cuerpos de personas dadas de baja y siempre esperar que llegara la Fiscalía a efectuar los levantamientos. He enumerado más de 70 acciones para proteger los DDHH. En Octubre de 2008 desvinculé 27 altos oficiales tan pronto como me informaron del Ministerio de Defensa que estarían comprometidos en responsabilidades administrativas, o penales en un caso, en los llamados Falsos Positivos”, indicó.

Por otro lado, criticó la estructura de la Jurisdicción Especial para la Paz.

"Este diseño también facilita presentar como inocentes a quienes estaban delinquiendo, así sus familias no lo supieran. Hay casos clarísimos de integrantes de grupos criminales que aparecen como víctimas inocentes2, señaló.

Por último, condenó las ejecuciones extrajudiciales.

"Qué falta al Honor Militar asesinar para simular cumplir el deber! ¡Qué falta al Honor Militar pretender justificar asesinatos en la orden superior, clara y transparente, de combatir al delito para proteger a la comunidad golpeada por el crimen", concluyó.