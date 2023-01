Estudiantes piden al Gobierno “no mentir” sobre el Icetex

En ese momento comentaron que el ministro Gaviria debía realizar la vigilancia que le compete al Ministerio frente al ánimo de lucro. “El ánimo de lucro es ganar plata y no invertirla en la educación sino en el beneficio individual. Para evitar estas situaciones el gobierno debe revisar los costos reales de la educación superior, las inversiones, los gastos operativos y administrativos y el destino que les dan a sus excedentes, que en algunos casos se han dirigido a fortalecer conglomerados bancarios. Esta información debe ser pública y tener una discusión democrática en las Instituciones”, manifestaron los estudiantes.

“La OCE defiende la educación superior como un derecho fundamental. Debe protegerse el derecho a la educación de las personas que optan por las IES privadas al no contar con una oferta suficiente en las IES públicas. Es evidente que trasladar a las matrículas las secuelas de la crisis económica atenta contra este derecho y, por tanto, el gobierno de Petro y el Ministerio de Educación no solo deben hacer llamados generales sino también revisar las finanzas de las instituciones educativas, que no exista ánimo de lucro y actuar en defensa del estudiantado, sujeto principal, como es su competencia legal”, expresó la Organización Colombiana de Estudiantes.