“Esto no es una persecución”: procuradora sobre suspensión a Daniel Rojas

Cabelló aseguró que la medida es cautelar y que no implica un “prejuzgamiento”. “Las medidas de suspensión que tomó la Procuraduría son de carácter cautelar y son medidas que no implica un análisis de responsabilidad del investigado y no se puede decir que hay prejuzgamiento”.

Añadió además que “las medidas cautelares tienen que ver mucho con evitar que se repita la conducta por parte de uno de los funcionarios que es investigado. No tiene nada que ver la responsabilidad con el investigado”.