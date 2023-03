Escándalos que han salpicado a Carlos Gutiérrez, cuñado de Verónica Alcocer

El caso sacudió más de un sector en el país. Desde Fedegán, el presidente José Félix Lafaurie, rechazó este hecho y dijo: “Me parece muy lamentable los esfuerzos que hace Fedegan, abriendo mercados, para que terceros nacionales o extranjeros aprovechen la oportunidad para estar en el negocio del narcotráfico”.

Hilando un poco más delgado se conoció que la compañía Frontera Vacana sería la que resultó salpicada en este caso del 'narcoganado', la cual hace parte de un grupo empresarial que se llama Netrex, que al mismo tiempo tiene vinculadas otras empresas. Hace algunas semanas, Paola Herrera manifestó en una columna de opinión que "ese conglomerado lo encabezaba anteriormente la Agropecuaria Vía Láctea".

La empresa Wagyu Prime, una comercializadora de carne que también es del grupo empresarial Agropecuaria Vía Láctea y que en realidad cuya dueña sería Frontera Vacana, también resultó envuelta en todo el escándalo.

De acuerdo con Paola Herrera, tanto la comercializadora de carne y la agremiación fueron constituidas por Carlos Gutiérrez Robayo, esposo de María Teresa Alcocer, hermana de la primera dama Verónica Alcocer, y concuñado del presidente Gustavo Petro.

El nombre de Carlos Gutiérrez ha estado relacionado con varios escándalos del país, tal vez los más grandes y polémicos. El más reciente fue el del 'narcoganado', pero años atrás estuvo involucrado en el escándalo de Álex Saab, pues según Las Dos Orillas, el concuñado del presidente le ubicó al barranquillero sus millones en un banco en Suiza y en 2009 se registraron 26 transacciones entre ambos por 30.299 millones de pesos.

En 2020, el exembajador de Uruguay, Fernando Sanclemente, fue acusado por la Fiscalía de destruir material probatorio en el marco del caso del hallazgo de un laboratorio de clorhidrato de cocaína en una finca de su propiedad ubicada en Guasca (Cundinamarca).

El nombre de Carlos Gutiérrez también resultó sonando en ese escándalo, pues habría sido el asesor en temas de ganadería en la finca del exembajador.

Pero además los líos de Gutiérrez también enlodarían a su familia. Su hermano, Luis Eduardo Gutiérrez Robayo, fue señalado de ser socio del condenado David García Guzmán, quien fue judicializado por estafar a miles de personas a través de la pirámide conocida como DMG.

Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma—señalado por la Fiscalía de lavar millonarios activos de las extintas AUC— es otro de los tentáculos de supuestos entramados de Carlos Gutiérrez. En 2020, el portal InsightCrime señaló que "el 24 de agosto de 2006, la madre y la abuela de Memo junto con Inversiones El Ciprés S. A combinaron sus siete propiedades en un solo lote". Y en ese mismo momento, "junto con Memo, Hitos Urbanos Limitada y Carlos Alberto Gutiérrez Robayo crearon una fiducia a la que llamaron Fiducia Inmobiliaria Integral".

Son muchos casos que han salpicado al cuñado de la primera dama, y lo cierto es que recientemente el presidente Petro no se ha pronunciado al respecto. En 2014, cuando era alcalde de Bogotá, manifestó en su cuenta de Twitter: "No comparto los negocios de la familia Gutiérrez, muchos van contra mis principios, pero no me incumben". Inclusive señaló que había dado la orden que ninguno de los funcionarios de su administración podía tener relación alguna con su concuñado.

"En tres ocasiones en consejo de Gobierno he ordenado a todos mis funcionarios no tener ninguna relación con Carlos Gutiérrez o familiares”, expresó en su momento.