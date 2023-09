Judicializados cinco exfuncionarios de la ANI por caso Odebrecht

"Los hechos investigados se relacionan con las posibles irregularidades en las que habrían incurrido los procesados y que están relacionados con el trámite de los Otrosíes 4, 5, 8 y 10 que modificaron el contrato 01 de 2010 de concesión, entregado al Consorcio Ruta de Sol II que hacía parte Odebrecht. La investigación da cuenta que mediante el otrosí 4 el contratista se benefició en cuanto a la forma de pago. Los estudios de conveniencia y oportunidad no fueron sustentados en temas carácter jurídico, técnico y administrativo", se lee.

Agrega el ente acusador que los otrosíes 5 y 8 autorizaron la elaboración de estudios, diseños, obtención de licencias y la ejecución de una obra para el acceso al municipio de Puerto Boyacá (Boyacá). Para esto fueron girados más de 10.000 millones de pesos. No obstante, esta obra no estaba incluida en el contrato original y la destinación de los recursos no fue consultada con el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), ni con el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis).

"El otrosí 10 autorizó la no construcción de la segunda calzada ni la rehabilitación de la vía existente que comprendía el tramo ubicado entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y la base área Germán Olano. Esta determinación impidió la construcción de andenes, pasos peatonales, bermas, y bahías de aislamiento o parqueo. Además, no se contrataba la señalización, lo que incrementaba el riesgo para la seguridad vial en el sector. Por dejar de realizar esta obra, al concesionario le fueron descontados tan solo 19.976 millones de pesos, aunque dicha cifra debió haber sido de 65.395 millones", indica el reporte.