Con un tiro en la cabeza y atado de manos hallan cuerpo en río Magdalena

El cadáver encontrado estaba amarrado de pies y manos, y presentaba una herida de bala en la cabeza y varias puñaladas perpetradas con machete. Según el reporte de las autoridades, el cuerpo corresponde a Juan Esteban Ortiz, de 16 años, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado martes 9 de mayo.

De acuerdo con sus familiares, el joven fue torturado y estaba totalmente desfigurado.

“Me lo mataron vilmente, me lo torturaron, me le amarraron los pies, las manos, luego me le pegaron un tiro en la cabeza y como si fuera poco, los desgraciados me le dieron siete puñaladas, estaba desfigurado”, dijo la abuela materna de Juan Esteban en diálogo con ‘La Nación’.