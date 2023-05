“La prensa le llamó ‘paz total’, a mí el nombre no me gusta”: Petro

“Que no produzca confusión lo que queremos, más en medio de las burbujas de la prensa y en realidad que se está construyendo, no es que lo tengamos claro en la cabeza, una perspectiva de paz, la prensa le llamó "paz total", a mí el nombre no me gusta, pero ese fue el nombre con el quedó”, dijo el mandatario en el encuentro que sostuvo con los almirantes y generales de las Fuerzas Militares en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova.

Aunque el jefe de Estado dice que ha sido un término colocado por los medios de comunicación, lo cierto es que en distintos escenarios tanto él como el otros funcionarios de su Gobierno se han referido al proceso de las negociaciones como la 'paz total'.