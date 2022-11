Al Gobierno le sirve una voz independiente en la mesa con el Eln: Lafaurie

Señaló que con el expresidente Juan Manuel Santos no lo hizo "porque Santos nos traicionó a sus electores, pues ofreció una cosa e hizo otra. Segundo, por mi oposición a que se negociara la reforma del campo con quienes lo habían destruido, y a espaldas de la población rural y del sector agropecuario. Y tercero, porque las negociaciones con las FARC buscaban -y lo lograron- transformar el Estado para garantizar impunidad y justificar políticamente sus crímenes. Petro, por el contrario, ofreció negociar con el Eln. No sabemos aún qué quiere, pero nunca superará las exigencias de las FARC y, dentro de lo que alcancé a percibir en el primer encuentro, sus propuestas van más en la dirección de lograr una mayor participación de la sociedad en la construcción de una mejor democracia, que impliquen transformaciones institucionales, pero no para su beneficio, sino para buscar la paz sin olvidar a las víctimas. En suma, son más 'idealistas', si se quiere, sin que ello, por supuesto, justifique su violencia".