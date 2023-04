“El ELN rompió los lineamientos que pusimos en la mesa de diálogo”: Lafaurie

“Esta es una negociación compleja. Lo que vimos la semana pasada fue una violación al derecho internacional humanitario. El ELN rompió los lineamientos que pusimos en la mesa de diálogo. En consecuencia, deben ser conscientes de que hay un Gobierno que les está brindado la oportunidad de suspender sus actividades subversivas e incorporarse a la vida civil”, dijo.

Concluyó diciendo que es esta la negociación en la que ambas partes deben encontrar una salida años de conflicto armado sino “ya no podrá ser”. “Esta una negociación que tiene condiciones de tiempo y de modo: si no es ahora, ya no podrá ser. Si el ELN no negocia con sensatez y voluntad de paz con un gobierno de izquierda, con ninguno lo hará”.