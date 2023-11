Denuncian que una familia colombiana fue secuestrada en México

Una mujer de 27 años, su hermana de 26 y su hijo de nueve, todos colombianos, habrían sido secuestrados en México en medio del viaje que emprendieron con el propósito de cruzar la frontera a Estados Unidos.

Sus familiares hicieron la denuncia y además aseguraron que los han llamado a extorsionarlos para que las víctimas sean liberadas.

Así lo manifestó un familiar de los colombianos en diálogo con Blu Radio. “Eso fue una pesadilla terrible que vivimos. La verdad habían pasado prácticamente 15 días sin saber de ellas, habíamos venido teniendo llamadas de extorsión, nos pedían plata. Nosotros no habíamos caído, porque no teníamos pruebas de vida de ellas, ni de ninguno. Nos decían que tenían a Leidy, a Santiago y a Erika secuestrados. Estaban pidiendo 5.000 USD de rescate”, expresó.

Los allegados a la familia colombiana aseguraron que no han tenido información ni contacto con ellos desde el pasado 15 de noviembre y solo hasta ahora, con las llamadas de supuestos miembros de un supuesto cartel mexicano, supieron que, al parecer, estaban secuestrados.

En medio de su angustia, la mujer dijo que no sabe a quién acudir ni cómo ayudar a sus familiares, por lo que hizo un llamado a las autoridades a que atiendan su caso: "Yo no sé, no sé como pedir la ayuda. No sé qué hacer", expresó.

Noticias Caracol conoció una de las conversaciones que grabó la familiar con las supuestas personas que tienen en su poder a los tres connacionales.

“Acá nosotros procuramos en que ustedes tengan tranquilidad enfrentando esta situación, lo mismo los que están acá. A nosotros no nos interesa estarlos incomodando ni nada de eso, simplemente ellos están en una situación. Tengan tranquilidad enfrentándolo, ellas están bien, el niño está bien y no deben estar asustadas por nada de lo que ellos estén viviendo, simplemente es tratar de conseguir al máximo para que ellas puedan continuar”, mencionó uno de los supuestos autores.

Por ahora, la Cancillería no se ha pronunciado al respecto.