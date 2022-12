Gobierno Duque realizó valoración de aviones Kfir: Molano

Ante el caso Diego Molano explicó a ‘W Radio’ que “es la mejor opción para el país en relación precio, eficiencia y operatividad”, y las otras opciones presentadas a Colombia fueron los aviones Gripen (de fabricación sueca) y F-16 (de fabricación estadounidense).

En cuanto al gobierno Duque y la gestión de los aviones, Molano manifestó lo siguiente: “lo que hicimos en el gobierno de Duque fue lograr la financiación, se le hizo una valoración de las necesidades. Se hizo la entrega de las cuatro valoraciones, entendemos que es una necesidad, por seguridad de los pilotos”.

“Nosotros hicimos un proceso por medio del cual se consiguieron los recursos, pero no se hizo recomendación (...) se hizo una evaluación beneficio-costo”, dijo a ‘W Radio’.

En cuanto a la valoración de los aviones dijo que es un proceso de evaluación realizado por un comité en el cual no hizo parte. “Entrar y definir cuál es orden no me corresponde y hace parte de un proceso de contratación pública”, sostuvo.