La prensa busca, entre retos y conflicto, su libertad en Colombia

Para reforzar su testimonio, desde el corazón de dicho sector del país, en Saravena, hace poco se vivió un trágico suceso. Un carro bomba estalló en pleno centro del municipio y la onda explosiva afectó a civiles, entre los que se encontraban periodistas de la emisora Sarare Stereo.

“Los colegas de la emisora debieron abandonar a los pocos días la región, amenazados. Otros recibieron amenazas de acoso para publicar lo que los violentos quieren que se diga”, relató Carmen Rosa.

Este terrible episodio se une a una larga lista que han ubicado al periodismo como uno de los oficios con mayor exposición pública del país.

Ante este panorama, el papa Francisco se sumó a las voces que piden que la profesión se ejerza con plena seguridad y sin riesgos.

On this World #PressFreedom Day, let us #PrayTogether for the journalists who pay in person, with their lives or imprisonment, to serve this right. Special thanks to those who courageously inform us of the wounds of humanity.