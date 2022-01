El crudo relato de una mujer víctima de “acoso sexual” cuando trabajó en Koaj

"En marzo del año 2019 llegó el gerente a la tienda de Koaj en la cual yo laboraba como asesora comercial. Se presentó el aislamiento obligatorio y de cierta manera con este señor no me conocía bien, luego de esto, entre abril y mayo, él me llama para empezar a laborar a puerta cerrada, a lo cual yo acepto. Todo estaba bien, hasta que en junio empezó a acosarme haciendo comentarios demasiado morbosos hacia mi cuerpo: 'qué ricas tet* y cul*", relató la joven.

Asimismo, señaló que en varias oportunidades pidió al hombre, cuyo cargo es administrador del punto del sur de Bogotá, que no le hiciera dichos comentarios. "Me trataba de coger del brazo para así con sus manos poder tocarme los senos de la manera más asquerosa y yo me soltaba y le decía que me respetara, pero él como buen acosador sexual solo se reía", sostuvo.

En ese momento, los hechos presentados se relacionaban con casos de acoso sexual. Sin embargo, más adelante, la joven comenzó a sufrir de acoso laboral también en Koaj: "Me mandaba a almorzar tarde y sola, de manera que no estuviera con ninguno de mis compañeros de trabajo y él se subía a tratarme de tocar las piernas, con lágrimas en los ojos le decía que no lo hiciera más, que yo iba a hablar, pero él siempre se reía y me decía: 'yo soy el gerente, usted es una simple asesora'".