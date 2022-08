Advierten que reclutamiento de menores aumentaría tras anuncio de Mindefensa

Desde el Centro Democrático, partido de la oposición del Gobierno, se generó un fuerte rechazo por las consecuencias que pueda traer la decisión del ministro Iván Velásquez. El representante a la Cámara Andrés Forero afirmó que "los anuncios del Ministro de Defensa dispararán el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados, que los usarán cruelmente como escudos humanos. El infierno está empedrado de buenas intenciones".

La senadora Paola Holguín rechazó el anuncio, además de las otras políticas que ha venido anunciado el Gobierno de Gustavo Petro. "No bombardeos, no erradicación forzosa, no extradición. Ya sabemos quienes van a vivir sabroso", trinó.

Así mismo, el senador Miguel Uribe aseveró que "en 3 semanas Petro: suspende erradicación cultivos ilícitos. suspende bombardeos a terroristas, pretende acabar con la extradición. ¿Quiénes ganan?".

— Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) August 25, 2022

Sin embargo, hay algunos simpatizantes y cercanos del Gobierno nacional que han respaldado la medida. Luis Ernesto Gómez aseguró que "suspender los bombardeos es un respeto a los derechos humanos. Lo inexplicable es que no fuera ya así. Bien ministro @Ivan_Velasquez_ . En Colombia los DDHH se respetan".