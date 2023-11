Crisis del sector salud se agudiza con el ultimátum de Cruz Verde a Sanitas

“En dos semanas la EPS debe entregar una solución. Si identificamos que Sanitas no cumple, entrarán las acciones sancionatorias”, advirtió el titular del ente de control de salud.

Mientras que el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, cuestionó la postura del superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, en el lío de Sanitas y Cruz Verde.

"Beltrán parece no entender cómo funciona el sistema de salud. Las EPS no pueden utilizar recursos de la UPC para pagar atenciones no PBS; solo pueden hacerlo con 'presupuestos máximos'. Si el Gobierno gira tarde o no gira estos recursos o sus ajustes, ¿cómo puede pagar Sanitas?", dijo en sus redes sociales.