Corte confirma libertad de cinco implicados en atentado a escuela de Policía

Según el alto tribunal, a los acusados Miguel Antonio Castillo Rodríguez, Angie Lorena Solano Cortés, Andrés Felipe Oviedo Espinel, Carlos Arturo Marín Ríos y Jessica Catherine Barrientos Castilla se les vencimiento de términos, porque los tiempos fueron superados para que iniciara el juicio desde el momento de la acusación formal.

La decisión fue ratificada después de revisar la acción de tutela presentada por los familiares de una de las 22 víctimas del atentado con carro bomba, quienes reclamaban la protección del derecho al debido proceso.

"Para la Sala no se configuró el mencionado defecto, toda vez si bien el Juzgado no explicó por qué tendría en cuenta los días transcurridos desde la solicitud de libertad por vencimiento de términos (30 de diciembre de 2022) a la fecha de la decisión (17 de febrero de 2023), lo cierto es, que frente a la postulación, si dio cuenta de que para este último momento aún no había iniciado la audiencia de juicio oral, cuestión imprescindible de cara al análisis de los presupuestos establecidos”, se lee en parte del fallo.