Corte tumba prohibición para deducir regalías de la industria extractiva

"La contraprestación económica a título de regalía de que tratan los artículos 360 y 361 de la Constitución Política no será deducible del impuesto sobre la renta ni podrá tratarse como costo ni gasto de la respectiva empresa, indistintamente de la denominación del pago y del tratamiento contable o financiero que el contribuyente realice, e independientemente de la forma del pago de la misma, ya sea en dinero o en especie. Para efectos del impuesto sobre la renta, el monto no deducible correspondiente a las regalías pagadas en especie será al costo total de producción de los recursos naturales no renovables", indicaba la norma.

Al respecto, el ex ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo que "era previsible que se tumbara semejante artículo tan técnicamente absurdo de la última reforma tributaria. Es obvio que las regalías no son ingresos del particular sino de la Nación y no tiene sentido que se impida su deducibilidad. De los grandes errores de esa reforma que tristemente envió un mensaje de desconfianza en el sector de hidrocarburos".

Y agregó: "Ahora el lío es buscar 5 billones de más para garantizar la sostenibilidad del Presupuesto de la Nación del 2024. Un camino que recomiendo es anunciar pronto un congelamiento presupuestal tan pronto inicie el 2024 que enfrente el problema sumado a otros ingresos que el Comité de la Regla Fiscal ha puesto en duda. Un nuevo desafío fiscal".