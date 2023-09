Corte instó a la Fiscalía a evacuar antiguos procesos de extinción de dominio

De acuerdo con lo que informó el alto tribunal, la decisión fue tomada tras analizar el caso del accionante, quien notificó que la Fiscalía Cincuenta y Ocho de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio (DEEDD) inició un proceso en su contra por hechos ocurridos el 12 de abril de 2019; no obstante, denunció que, a pesar de que transcurrieron más de cuatro años desde que se inició dicha investigación, aún no se ha tomado una decisión con respecto a su situación.

Por esto, la Sala Novena de Revisión de la Corte revocó las sentencias de tutela de instancia que habían negado el amparo y, en su lugar, protegió los derechos fundamentales del ciudadano. Ya que, para la Corte, la Fiscalía Cincuenta y Ocho de la DEEDD “prolongó de manera desproporcionada e injustificada la fase inicial del proceso que adelanta, pues tan solo hasta el mes de junio de este año presentó la demanda necesaria para continuar con ese trámite y emitió resolución de medidas cautelares”.

En este mismo sentido, el alto tribunal consideró que no existían circunstancias que aumentaran la complejidad de la investigación adelantada y que, aunque bien no existe un término legal para la etapa inicial del proceso, en este caso la tardanza es atribuible a la negligencia de la Fiscalía, “pues no obedece a problemas estructurales del sistema de administración de justicia”.