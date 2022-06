Consejo de Estado falló a favor de Duque sobre participación en política

La improcedencia, advierte la alta corte, es por falta de legitimación por activa. La sala consideró al respecto que los derechos supuestamente conculcados no le son inherentes al senador Cepeda, pues, como él mismo lo afirma, la víctima de las conductas sería la candidatura de Petro.

"Para la corporación judicial, los acontecimientos relatados no dan cuenta de la supuesta afectación del derecho al sufragio que tiene el senador. Además, la simple condición de integrante de la coalición Pacto Histórico no lo habilitan para asumir su representación judicial ni la de su partido, el Polo Democrático. Según el fallo, por estatutos, esta representación corresponde al presidente de la colectividad, condición que no demostró ostentar el tutelante", precisa el Consejo de Estado.