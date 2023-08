¿Cómo se resuelve el lío de las sanciones de la PGN a elegidos popularmente?

La procuradora Cabello saludó la semana pasada que la Corte Constitucional hubiera “ratificado la norma constitucional donde se le otorgan competencias a la Procuraduría a disponer de sanciones definitivas, investigar, juzgar y sancionar, siempre y cuando tengan la intervención de un funcionario judicial, que en este caso específico es el juez de lo contencioso administrativo”.

Por su parte, Petro observó también hace poco que "la sentencia de la Corte Constitucional le quita las funciones jurisdiccionales a la Procuraduría, que había asumido a través de una ley que como senador voté en contra. La suspensión de funcionarios de elección popular debe ser tomada transitoriamente por la justicia contenciosa hasta que el Congreso haga la reforma constitucional".

Al respecto, el constitucionalista Eduardo Palencia consideró “el fallo tiene unas aristas cuando considera que la Corte establece que la Procuraduría puede sancionar a servidores elegidos popularmente pero esto no va a aplicar ‘ipso facto’”. Por ello, advierte el catedrático:“aquí no hay vencedores ni vencidos”, porque “a la procuradora le quitan esas funciones jurisdiccionales” y “Petro pretendía que se aplicara de manera taxativa la Convención Americana y lo que dice la sentencia es que no necesariamente tiene que ser un juez penal sino que también un juez de lo contencioso administrativo puede decidir”.