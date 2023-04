Desgarrador relato de una colombiana víctima de explotación sexual en Chile

En medio del operativo, el ente acusador obtuvo varios testimonios de las víctimas, que a su vez fueron dados a conocer por la revista Semana, en los que las jóvenes cuentan cómo eran los malos tratos a los que eran expuestas, además de los engaños con los que las llevaban a Chile.

Al parecer, los miembros de esta banda criminal buscaban a jóvenes entre los 18 y 25 años de escasos recursos y que hicieran cualquier cosa por ayudar a su familia.

“Ella (una integrante de la banda) me dijo que le enviara unas fotos mías, que ella decidía si servía para el trabajo o no. Después me llamó y me dijo que ya había hablado con su hermana Paula, que ella le había dicho que sí y que me puso una cita en el barrio Cervantes. Allí estaba con un señor del taxi que era como un amigo y me llevaron a sacar el pasaporte”, contó una de las víctimas.

Asimismo, las obligaban a quedarse bajo el argumento de que debían pagar una deuda: “a las mujeres le fijaban una deuda que iniciaba en cinco millones de pesos, que correspondía a los gastos de los pasajes aéreos; pero que iba en aumento por los gastos de manutención en territorio extranjero y por concepto de multas que les imponían por no acceder a las pretensiones sexuales”, indicó Hugo Tovar Pérez, director Especializado Contra las Violaciones a los Derechos Humanos.