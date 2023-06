Los desafíos antinarcóticos de Colombia y EE. UU.

“Estamos hablando de un proceso que ha tenido más de 60 años de esfuerzo para combatir la droga ilícita y para manejar una estrategia que permita bajar el uso de drogas peligrosas”, manifestó Brownfield en su intervención.

A su vez, el ex dirigente expresó que no ve por parte de Estados Unidos un riesgo de desertificación, por lo que no cree que sea tomada en cuenta esa opción.

El ex embajador de Estados Unidos en Colombia resaltó que el país norteamericano debe apoyar al Gobierno colombiano en la paz total, y que pueda convertir en un gran aliado para ello.

Por su parte, Juan Carlos Pinzón, ex embajador de Colombia en Estados Unidos, indicó que si bien, para el país norteamericano, el problema de la cocaína ha perdido interés en materia de preocupación, esto debe ser el doble de preocupación para Colombia.

“Me preocupa que EE. UU. empiece a mirar para otros lados y perdamos el verdadero foco del problema que es el de las drogas, ver cual es la solución para combatir el narcotráfico que está penetrando todas las comunidades, al país y a las regiones”, enfatizó Pinzón.