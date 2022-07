Colombia falla en protección a migrantes venezolanas: Amnistía Internacional

Por otra parte, el 82 % afirma haber tenido dificultades en la obtención de trabajo remunerado. De esa cifra, solo el 16 % cuentan con un contrato escrito, frente al 84 % que refieren tener un contrato verbal.

“Las mujeres venezolanas en Colombia tienen una carga de trabajo (no remunerado) en el hogar superior a las colombianas. El 46.7 % de las mujeres venezolanas migrantes ocupadas y el 53.1 % de las no ocupadas declaran dedicar al menos 20 horas semanales al cuidado de niños y niñas en comparación con el 35.3 % y 30.6 % de las ocupadas y las no ocupadas colombianas”, dice AI.

“En Perú y Colombia sí existen sistemas y normativas que protejan a las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género, pero en el caso particular de las mujeres venezolanas no se aplica (...) y al final del día sus derechos están siendo violados”, resume en una entrevista con Efe Clara del Campo, encargada de campañas de AI para Suramérica.

Sobre el rol del Estado, AI desvela múltiples fallas. Por un lado, señala la falta de acceso efectivo a la protección internacional y a los procesos de regularización migratoria como un primer y “significativo” obstáculo para la protección del resto de los derechos de mujeres refugiadas venezolanas.

Y, por otro lado, denuncia la poca o nula disponibilidad de albergues temporales para sobrevivientes de violencia de género, de información estadística adecuada y, sobre todo, de garantías a un acceso sin discriminación a la justicia y a los servicios de salud.

En ese sentido, el informe sostiene que la carencia de regularización migratoria provoca en las mujeres migrantes y refugiadas “la percepción de que no tienen los mismos derechos que el resto de la población y que, por tanto, no pueden exigirlos ante las instituciones, o que al hacerlo correrían el riesgo de ser deportadas a su país”.

Por todo esto, el informe de AI concluye que el Estado colombiano “claramente no cumplen con su obligación” de garantizar una vida libre de violencia y discriminación a las mujeres venezolanas.