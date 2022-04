Carné de vacunación no será necesario para entrar a eventos masivos

Durante la alocución desde la Casa de Nariño, el mandatario también informó otras medidas.

A partir del 1 de mayo se retira la obligatoriedad del uso del tapabocas en lugares cerrados, exceptuando instalaciones de salud, educativas, geriátricas y de transporte.

Además, viajeros deben llegar al país con esquemas de vacunación completos.

A quienes no lo tengan o no estén vacunados se les exigirá una prueba PCR negativa no superior a 72 horas y podrán presentar una prueba antígeno no mayor a 48 horas.