Benedetti guardó silencio por falta de pruebas en la Corte

La magistrada Cristina Lombana señala a Benedetti de un supuesto enriquecimiento ilícito por $3 mil millones.

"Ahora le hizo una imputación de lavado de activos y resulta que la pregunta que le hizo es relacionada, precisamente, con las pruebas financieras y bancarias que nosotros hemos pedido, entonces yo no veo cómo le imputan a un ciudadano una serie de delitos graves y no le dan la oportunidad de defenderse", dijo el abogado.

La diligencia de la mañana, citada también por la magistrada Lombana, no pudo realizarse porque no estaban presentes los abogados del legislador y la Corte no accedió a realizar la audiencia virtualmente, según aseguró Benedetti.

El caso Fonade tiene que ver con la denuncia que hizo el abogado Jaime Lombana, defensor del expresidente Álvaro Uribe, contra el parlamentario petrista, sobre un presunto enriquecimiento ilícito con los recursos de la entidad: “Le solicito a la Corte Suprema de Justicia que investigue cómo Benedetti le vendió los cupos indicativos que le entregó el Gobierno a su íntimo amigo el senador Musa Besaile, manejándolos a través del Fonade, consumando un delito de enriquecimiento ilícito en concurso heterogéneo con el delito de cohecho”, señaló en su momento Lombana.