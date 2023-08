Andrea Petro se pronuncia sobre ‘Nicolasgate’ y cuestiona filtración de audio

"Grave que se metan en una conversación personal entre mi hermano y yo donde discutíamos", escribió en sus redes sociales este 1 de agosto, cuestionando que la conversación se publicara de una manera “poco convencional”.

Sobre el contenido del audio, la economista afirmó que no estaba orgullosa de las palabras que utilizó en ese momento contra su hermano. "Estaba muy alterada y dolida como cualquier otra persona". Asimismo, añadió que desde entonces no ha hablado con su medio hermano: "eso me parte el corazón. Yo a él lo amo y lo sabe", compartió.