“No estigmaticen a Petro como neocomunista ni a nosotros como ultraderecha”

Tras la reunión de este martes en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro, el expresidente Álvaro Uribe dio en la sede del Partido Centro Democrático un balance de las "preocupaciones" que le manifestaron desde la colectividad opositora al jefe de Estado.

Ante una treintena de periodistas el líder del Centro Democrático dejó en claro que "una oposición constructiva implica dialogar", ante las críticas que han surgido desde el alma más dura del uribismo.

Le transmití al presidente "nuestra preocupación por lo que dicen muchos colombianos porque muchos quieren que los proteja la fuerza pública de las invasiones, me llaman de la Mojana y me dicen que la inundación puede tapar la boca de Caraegato, hay familias de militares tristes que me dicen 'sacaron a mi padre de general' por una anotación injusta en la hoja de vida".