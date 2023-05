Canciller lidera acto que reconoce a víctimas en hornos crematorios

En el acto intervino también vía "streaming" Salvatore Mancuso, que fue jefe del Bloque Catatumbo de las AUC, una de cuyas unidades, el Frente Fronteras, fue el responsable de las atrocidades cometidas en Juan Frío.

Mancuso, que está preso en Estados Unidos, a donde fue extraditado en 2008 y cumple una condena por narcotráfico, aseguró que siente "vergüenza" y "dolor" por lo que pasó en este caserío y que está dispuesto a volver a Colombia para resarcir a las víctimas por el daño que hizo.

"Durante más de 16 años he comparecido a miles de audiencias en la justicia transicional, en la justicia de Estados Unidos, de Italia y de la justicia ordinaria en Colombia, le he respondido al país, he estado en la cárcel, pero es un castigo que no reconoce la reparación en Juan Frío. La deuda sigue", dijo.

El exjefe paramilitar aseguró que ese horno crematorio debería ser un campo santo, un lugar de memoria para las víctimas y pidió a la Cancillería una recuperación de esa área.

"Si me dieran la oportunidad, quiero que conozcan no al hombre que tomó decisiones en el conflicto, sino al que tomó una decisión de vida por la paz", manifestó.