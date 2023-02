Comisionado de Paz denuncia a abogados que estafan con la paz total

Afirmó la oficina gubernamental además que "en la construcción de paz, como derecho de todos, no caben fraudes, trampas, mentiras ni engaños; no se compran ni se venden beneficios, traslados o alternativas a la extradición. La impunidad no está a la venta" y aseguró que "cualquier decisión que se adopte en los escenarios de acercamiento con estructuras armadas se apegará a la Constitución y la ley, y a los protocolos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. Estamos seguros que la Fiscalía General de la Nación realizará una investigación eficaz y con garantías ante cualquier hecho que deshonre los procesos de construcción de paz".

Y anunció la entidad que a medida en que se consolida la política de Paz Total, seguirá evidenciando intentos de saboteo, señalamientos falsos, montajes y amenazas que apunten a entorpecer el propósito de paz.