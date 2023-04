“Fue un intento de homicidio”: alcalde de Calima El Darién sobre escándalo

La situación habría ocurrido el pasado Viernes Santo y el mandatario que, al parecer, se encontraba en estado de embriaguez —mientras departía en el establecimiento— se desnudó en presencia de los demás ciudadanos que se encontraban en el sitio. Fue hasta este lunes 17 de abril que Martín Alfonso Mejía dio declaraciones acerca del caso y explicó cómo sucedieron los hechos.

“No sé quién lo hizo, pero alguien me dio esa sustancia con la intención de hacerme daño. A mí me dieron escopolamina. Desafortunadamente sucedieron los hechos que yo pido mil disculpas a toda la comunidad, pero yo no era consciente de lo que estaba pasando”, dijo a ‘Blu Radio’.