El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín ordenó tres días de arresto y una multa equivalente a dos salarios mínimo contra el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, por no cumplir con un fallo judicial que le exigía entregar información solicitada por la Gobernación de Antioquia.

La administración departamental había requerido a la cartera de Educación explicar presuntos retrasos en la liquidación de cesantías a los docentes de la región, cuyo monto alcanzaría los 4.000 millones de pesos.

A su vez, aunque el Ministerio respondió inicialmente, la Gobernación consideró que los documentos enviados no corresponden a lo solicitado y presentó una acción de tutela.

Asimismo, entre la información pedida se encontraba la copia de los comprobantes de pago a los profesores, datos que no fueron entregados en su totalidad, lo que derivó en la sanción contra el jefe de la cartera educativa.

Finalmente, en el fallo se lee que el propio Ministerio de Educación reconoció no haber aportado toda la información ordenada en la sentencia de tutela, argumentando que dichos documentos no fueron incluidos en le derecho de petición inicial.