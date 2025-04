El presidente Gustavo Petro se habría sometido a una cirugía estética durante Semana Santa, algo que ha generado varias inquietudes en algunos sectores.

De hecho, este martes el presidente del Senado Efraín Cepeda aseguró que no conoce los detalles de la supuesta intervención a la que se sometió el mandatario, pero confirmó que no llegó ninguna notificación de ello al Congreso.

“Lo único que yo he hecho es examinar en los registros del Senado de la República y ahí no ha llegado ningún tipo de notificación en ese sentido. Eso es lo que puedo certificar, no sé si la Secretaría General, pero a la presidencia del Senado no ha llegado”, comentó.

A la pregunta si el jefe de Estado debió haber notificado, Cepeda puntualizó que “eso dicen los entendidos, debía haber notificado si era una sedación legal. Ahora no conocemos los detalles, no puedo estar aquí improvisando, solo respondo por decir que no ha habido notificaciones”.

Presidencia / Juan Cano Presidente Gustavo Petro en medio de su Consejo de Ministros.

De acuerdo con algunos medios de comunicación, el jefe de Estado se sometió a un procedimiento estético para reducir su papada. Aunque la cirugía fue ambulatoria y no requirió hospitalización, sí requirió de una sedación general.

Pese a que el mandatario no se ha pronunciado públicamente sobre el tema y no ha confirmado si se sometió o no a una intervención estética, algunos sectores lo han cuestionado, como por ejemplo Katherine Miranda: “¡El país hecho trizas y Petro haciéndose cirugías plásticas! ¿Podemos estar peor?”, dijo la congresista de Alianza Verde.

Por su parte, la precandidata presidencial María Fernanda Cabal rechazó la intervención de Petro, argumentando que no respetó la Constitución: “¡Por favor! Que haga lo que le parezca con él mismo, pero que respete la Constitución Política art 202. Si Petro estuvo bajo anestesia general y no lo informó pues no hubo presidente por algunas horas. Este personaje viola todas las reglas constitucionales y legales. Se acostumbró a no sufrir las consecuencias por su actuar”, aseveró.