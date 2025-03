La preocupación invade cada vez más a Geraldine Ramírez, una madre en Bogotá que desesperadamente intenta encontrar a su hija desaparecida desde el pasado 15 de marzo cuando se le vio por última vez con un grupo de personas desconocidas en una vía pública de la ciudad capitalina.

Lea también: Disidente de las Farc ordenó crimen en el que terminó masacrada la familia Lora Rincón

Todo comenzó un día antes de su desaparición, el viernes 14 de marzo, cuando Ángela Hurtado Ramírez avisó a su madre que al día siguiente tendría una entrevista de laboral en Plaza de las Américas por lo que se sentía muy “contenta porque iba a conseguir trabajo”.

La joven de 17 años salió de su casa sobre las 6:00 a.m., según lo relató su mamá en entrevista con el diario El Tiempo. Ya por la tarde, junto a una prima que la había acompañado, llegaron hasta el portal 20 de Julio donde cada una tomó un rumbo distinto.

Ángela le comentó a su prima que iría a visitar a su papa que reside en el centro de Bogotá. Una vez su mamá supo contactó al padre de la joven para cerciorarse de que estaba bien, pero la respuesta no era la que esperaba. “Lo llamé, le pregunté que si la niña ya había llegado y muy extrañado me contestó que ella nunca había ido a visitarlo”, le dijo a El Tiempo.

Lea también: Fiscalía descubre en audiencia motivo del atentado contra el Gordo 40 y su hermano Danny 40

Fue ahí cuando comenzó su preocupación empezó y su primera reacción fue contactar a una amiga cercana de la joven que le contó que las dos habían quedado juntas en la noche y que al día siguiente se dirigió a Soacha sola

Sin embargo, Geraldine por su cuenta ha recabado evidencia que muestra que su hija nunca estuvo sola sino con tres personas más, eso es lo que registran las cámaras de seguridad del lugar a las que tuvo acceso la madre.

“Yo fui a revisar los videos y no, no es verdad, mi hija no estaba sola. En las imágenes se ve a dos jóvenes y un hombre mayor que la acompañan e interactúan con ella”, apuntó. Los videos de seguridad muestran a un hombre de ruana, a un joven de chaqueta y una joven con un vestido.

Lea también: Futbolista colombiano Oswaldo Balanta sufrió un paro cardiaco mientras entrenaba con la reserva de San Lorenzo

Geraldine aseguró que vio en los videos subir a las cuatro personas lo que contradice la versión de la amiga de Ángela. “Ella lo sigue negando, dice que la dejó sola, pero las pruebas dicen otra cosa”, afirma la mujer.

“No sé quiénes pueden ser estas personas que están con mi hija, se ve que las conoce, hablan con ella y la última imagen que se ve es cuando aborda el SITP rumbo a Soacha”, agregó al mencionado medio capitalino.

Geraldine ahora espera que con esta nueva información, la Fiscalía General de la Nación se mueva pidiendo nuevos videos para trazar la ruta que hizo la joven y así dar con su paradero del que no se sabe desde hace casi dos semanas.