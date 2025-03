En la mañana de este miércoles 26 de marzo se llevaron a cabo las audiencias preliminares contra Ángel Martín Durán Mercado, el sujeto que había sido capturado días atrás por su presunta vinculación al atentado de Dionisio Frías Castillo, alias ‘Gordo 40′, y de su hermano Danny William Frías Castillo, ocurrido el pasado mes de enero en el barrio Centro de Barranquilla.

Durán Mercado es señalado por el ente investigador de conducir el taxi en el que se transportaba Devanis Antonio García De la Rosa, alias ‘Chopita’ o ‘El Diablo’, de 25 años de edad, el sujeto que en teoría habría sido el autor del ataque a bala. Hay que señalar que García De la Rosa está detenido, pero no por este episodio de los hermanos Frías Castillo sino por porte de estupefaciente y porte ilegal de arma de fuego. Aunque la agencia fiscal citó que este también iba a ser imputado por ese intento de homicidio.

En la audiencia reciente ante el Juzgado 17 Penal Municipal con Funciones de control de garantías de Barranquilla, la Fiscalía dio un repaso de lo ocurrido aquel sábado 18 de enero, cuando los hermanos Dionisio y Danny Frías se movilizaban en un automóvil y fueron interceptados en la carrera 38 con calle 43. En este sector de la ciudad existe un corredor de venta de autopartes y, al parecer, los hermanos habían llegado a averiguar por un repuesto del carro en el que se movilizaban.

Para el ente investigador, Ángel Martín Durán Mercado inició su participación en el plan cuando buscó a Devanis Antonio García De la Rosa y lo trasladó hasta el punto donde se atentó contra los hermanos Frías Castillo, previo a un seguimiento que les habrían hecho a ambos.

“Se tiene que Ángel Durán Mercado recogió a Devanis Antonio García de la Rosa en la carrera 38 con calle 43 luego de cometer el atentado. A estos se llegó luego de las indagaciones de los policías del cuadrante y el análisis de unas cámaras de vigilancia”, explicó el representante de Fiscalía, mientras se exhibían imágenes captadas por cámaras de video-vigilancia.

Además, el investigador aportó que el taxi que se usó para cometer el crimen, cuyas placas se divulgaron en la audiencia, fue interceptado en Barranquilla por la Policía Metropolitana el 27 de enero, pero este era conducido por un tercero.

“Esta persona, que dijo ser taxista y que está afiliado a una empresa de taxis, manifestó que había tomado el taxi desde el 22 de enero. Así, investigadores se trasladaron hasta la empresa y se comprobó que el día 18 de enero, fecha de los hechos, el vehículo lo tenía Ángel Martín Durán Mercado. Este entró a esa compañía el 29 de octubre de 2024″, confirmó el fiscal.

tomada de video Imágenes captadas por cámaras de seguridad del día del atentado contra los hermanos Frías Castillo.

En esa línea, la Fiscalía le imputó al conductor del vehículo los cargos de homicidio agravado en grado de tentativa y porte ilegal de armas, los cuales no aceptó.

Declaración de Danny Frías

Concluida la diligencia de imputación de cargos contra Ángel Durán Mercado, la Fiscalía usó en la solicitud de medida de aseguramiento con este una declaración juramentada de Danny Frías, cuyo paradero es hoy desconocido, en la que este asegura la participación de la estructura criminal ‘los Costeños’ en el atentado en su contra y de su hermano mayor Dionisio Frías. Con esto, según la tesis de la Fiscalía, se plantea que taxista también esté dentro de la organización.

“Yo fui a recoger a Dionisio al norte de la ciudad, a la casa de la esposa, que queda en el barrio Colombia, esa es como la calle 74 con carrera 44. Yo llegue aproximadamente a las 4:00 de la tarde. De ahí recogió a Dionisio y baje la (carrera) 44…, y llegué a la 38 con 43 esquina, ahí estacionamos el carro porque yo iba a buscar un repuesto del carro. Estuvimos solo un momento cuando enseguida llega a pie un sujeto que portaba arma de fuego y nos empieza a disparar. A mí no me dio tiempo de nada, cuando él saca el arma, ya yo me vi con él encima. Este sujeto tiene una gorra, ahí yo cerré los ojos, no lo vi tan en detalle, pero sí alcancé a observar que era un sujeto a quien apodan El Diablo (Devanis Antonio García De la Rosa). Esto lo pude corroborar días después hablando con conocidos quienes efectivamente me confirman que él hizo el atentado en mi contra”, leyó el fiscal, basado en la declaración de Frías Castillo.

Y continuó: “De este Diablo sé que trabaja al mando de alias el Menor, de nombre William Vizcaíno, y que están al servicio de Jorge Díaz, alias Castor”.

Según la explicación de Danny Frías Castillo este ya había sido amenazado por alias El Menor y por alias Castor.

“Sí, de manera directa. Habitualmente me envían y circulan en redes sociales panfletos donde ellos directamente me dicen que me van a matar a mí y a mi familia. Y de hecho quiero dejar claro, que estando yo en el Hospital, es decir, en la clínica la merced, el día 19 de enero de 2025, un vehículo sospecho se acercó a las instalaciones en horas de la madrugada y estaba preguntando por mí… venían a rematarme. Pero misteriosamente ese día no funcionaban las cámaras de seguridad ni lograron establecer la placa del vehículo. Quiero igualmente dejar claro que yo temo por mi vida, por la de mi familia y que si llega a pasar algo en mi contra yo sindico tanto a Castor, como al Menor, como al Diablo, de cualquier posible atentado en mi contra”, finalizó.

Ante este relato, la agencia fiscal recalcó ante el juez que uno de los móviles de este atentado era “para demostrar que el Bloque Resistencia Caribe, como se quieren llamar ahora los Costeños, quería sembrar el terror y generar zozobra en la ciudad de Barranquilla”.

“El señor Jorge Eliécer Díaz Collazos engaña al Estado colombiano al decir que es gestor de paz y ordena homicidios selectivos”, analizó el fiscal.

Luego de esta intervención, el investigador indicó que se llamarían a imputación de cargos por el atentado a los hermanos Frías Castillo a Jorge Eliécer Díaz Collazos y a William Enrique Vizcaíno Herrera, alias el Menor.

Al cierre de esta diligencia, el juez 17 de control de garantías fijó fecha para el próximo 31 de marzo, a las 10 de la mañana, la decisión de poner tras las rejas al sujeto Ángel Martín Durán Mercado. Mientras este debe continuar en la carceleta de la Estación de El Bosque.