Durante el acto de rendición de cuentas 2024-2025, la fiscal Luz Adriana Camargo aclaró que el presidente Gustavo Petro no tiene competencias para ordenar allanamientos en el país.

El pronunciamiento de la jefa del ente acusador se produce luego de que el jefe de Estado llamara a la Supersalud a allanar las “bodegas llenas de medicamentos que no entregan a la población” tras las constantes denuncias por desabastecimiento de fármacos.

“El Ejército y la Policía tienen que estar disponibles y me van a decir que eso es una dictadura y no, eso es la ley de la República”, fue la orden del mandatario aunque no posee las facultades legales para tomar tal decisión.

“Las competencias de investigación radican en la Fiscalía. Es la titular de la acción penal y la única que puede ordenar actividades de investigación”, precisó Camargo.

Durante el evento, Camargo señaló que su administración ha trabajado en una transformación estructural de la entidad para fortalecer su efectividad y cercanía con la ciudadanía.

Además, subrayó que este proceso se ha basado en el análisis crítico de la realidad criminal del país y la necesidad de ajustar las estrategias de investigación y judicialización a los desafíos actuales