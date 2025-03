El presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia contundente a los empleadores que tomen represalias contra trabajadores que asistan a las manifestaciones programadas para este martes 18 de marzo, día en que se debatirá la reforma laboral en el Congreso.

“El que despida a un trabajador por ir a la marcha del pueblo será sancionado por la justicia humana”, afirmó el mandatario, quien ha decretado un día cívico nacional y ha anunciado su propia participación en las movilizaciones convocadas por sindicatos para defender las reformas gubernamentales.

La declaración surge en respuesta a varios alcaldes que han decidido no acogerse a la jornada cívica en sus municipios. Petro no escatimó críticas contra estos funcionarios, calificándolos de “alcaldes de la muerte que no saben defender la vida” y que “serán borrados de la memoria de los pueblos por las multitudes desatadas”.

El presidente también arremetió contra las autoridades locales señalando que son “alcaldes de la miseria que dejan a sus ciudades sin agua” y que “prefieren golpear débiles habitantes de calle y vendedores ambulantes que frenar a los voraces especuladores de la tierra y el agua”.

La Federación de Educadores de Colombia, Fecode, se sumó a la jornada de manifestaciones convocada para este martes 18 de marzo en apoyo al proyecto de reforma laboral del Gobierno, que está por hundirse en el Senado. Para que haya asistencia masiva, el presidente Gustavo Petro declaró el día como cívico, aunque casi todas las ciudades principales no acogerán esta medida.

“Salud, educación, trabajo digno, pensiones, las movilizaciones de mañana 18 de marzo son por los derechos de los ciudadanos y ciudadanos. Nos vemos en las calles con mucho ánimo”, publicó Fecode en la mañana de este lunes en su cuenta de X.