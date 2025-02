Nuevos detalles se conocen del acercamiento de alias Papá Pitufo a la campaña del presidente Gustavo Petro quien ahora señaló que no solamente intentó entregar $500 millones de pesos, sino que además intentó infiltrarse por medio de la primera dama, Verónica Alcocer.

En entrevista con el periódico estatal Vida, el mandatario comenzó asegurando que su primer contacto con Diego Marín fue en Cali, aunque no se vieron el señalado delincuente sí le facilitó una avioneta para que pudiera llegar a una reunión cuando aún era precandidato.

“El primer contacto lo estableció él, a partir de ponerme una trampa en un viaje a Cali y de ahí sé que la política vallecaucana está infiltrada por Marín, que creo que es de allá, esa es su tierra. Y aprovechó una reunión cuando empezaba a hacer mis primeros núcleos políticos en Cali y en Buenaventura”, explicó.

Indicó que nunca supo que esa aeronave era propiedad de Marín, aunque fueron precavidos en consultar la matrícula en su momento pero no se encontró nada extraño. Lo que sí era claro, según narró el medio de comunicación, fue la foto que le sacó uno de los acompañantes “para entregárselas a alias Pitufo para que tuviera una forma de extorsionarnos”.

“Un chantaje que a la postre no se atrevió a hacer. Las fotos las van a entregar. Eso sí sé pero él se empezó a dar cuenta de que yo no era ‘comprable”, enfatizó.

Las “trampas” de ‘Pitufo’

Petro asegura que Diego Marín buscó por distintos medios infiltrarse en la campaña y que luego de haber establecido ese primer contacto en Cali, el también llamado ‘Zar del contrabando’ intentó acercarse de nuevo a la campaña a través de dos personas: Verónica Alcocer y Xavier Vendrell.

De la primera Petro dijo que nunca cayó en la “trampa” que se vendía como un proyecto para hacer obras de la Iglesia Católica. “Ella se dio cuenta de que eso era más bien una trampa y nunca cayó”.

Quien sí cayó fue Vendrell, un ex diputado catalán muy cercano a Petro, quien por “ingenuo” recibió los $500 millones de pesos de los que tanto ha hablado el presidente pero que, según él, devolvió al enterar del origen del dinero.

“Vendrell, que apenas llegaba a Colombia. No conocía las campañas colombianas. Le pasó por no conocer la política nuestra, por ingenuo. Yo se lo advertí y no puedo hablar por él, pero indudablemente fue muy ignorante”, precisó.

Calificó de “error” la asistencia del político español a una casa cerca de Chía (Cundinamarca) donde le entregaron el dinero en efectivo “y él me comentó o Augusto Rodríguez (actual director de la UNP), alguno de los dos, ese mismo día”.

Finalmente, apuntó que una vez en la Presidencia una de sus primeras órdenes fue cambiar a todos los directores de puertos en Colombia y que algún civil dirigiera la Polfa, la Policía Fiscal y Aduanera. La misión le fue encomendada al exdirector de la Policía, el general William Salamanca.

“Este señor era capaz de pagar 10 millones de dólares si le daban los puestos que necesitaba, generalmente el director de aduanas, el de la DIAN, el de la Polfa”, describió el modus operandi del hoy capturado en Portugal.