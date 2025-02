En video quedó captado el momento de pánico vivieron los miembros de un plantel educativo en el departamento del Huila, cuando un hombre, que portaba una escopeta, intentó atacar a un docente.

El lamentable caso se registró en la vereda Sinaí del municipio de Santa María, donde un sujeto, con una escopeta en mano, ingresó hasta el centro educativo para agredir a uno de los profesores cuando se encontraba dictando clases a sus estudiantes.

El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía del Huila, indicó que la situación logró ser controlada por la población que se encontraba al momento del ataque. Asimismo indicó que el sujeto presuntamente estaría bajo los efectos de sustancias alucinógenas.

“Según las primeras indagaciones, esta persona, presuntamente, bajo los efectos de sustancias psicoactivas, ingresó al plantel con el arma de fuego con la aparente intención de agredir al docente en circunstancias que aún son materia de investigación”, dijo el uniformado.

En los videos que circulan en redes sociales se puede ver al hombre armado, quien vestía un pantalón camuflado, camisa negra y una gorra, cuando era abordado por otras personas que le indicaban que tirara la escopeta al suelo. Precisamente, el sujeto acató la orden para luego darse a la fuga.

Luego de controlar la peligrosa situación, la comunidad llamó a las autoridades, las cuales hicieron presencia de manera inmediata, y lograron la captura del hombre.

“Actualmente, se adelantan las investigaciones pertinentes por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, amenaza y daño en bien ajeno. Reiteramos nuestro llamado a la ciudadanía para que continúe colaborando con información”, indicó el coronel Carlos Eduardo Téllez.

El hecho causó conmoción en redes sociales, por lo que los internautas mostraron su preocupación por esta población del Huila.

“Hoy Colombia vive en medio del caos, saben que no hay justicia, no hay gobierno”; “ese delito de grandeza que causa el porte de armas, que les hace pensar que los demás deben mirarlos con respecto si no quieren perder la vida”, fueron algunos de los mensajes.