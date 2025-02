La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia profirió una acusación en contra del representante a la Cámara por el Centro Democrático, Miguel Abraham Polo Polo por el delito de hostigamiento agravado.

La Alta Corte consideró que el congresista promovió e instigó actos orientados a causar daño a exmiembros del movimiento M-19 y al presidente Gustavo Petro, por razones de discriminación de ideología política.

“Habría usado medios de comunicación para difundir mensajes instando a eliminar a estas personas”, indicó la Corte.

De quedar en firme, el caso pasaría a la Sala de Primera Instancia que determinará si el congresista es responsable o no del delito hostigamiento agravado.

Acusación contra congresista: #SalaDeInstrucción de la @CorteSupremaJ profirió acusación en contra del Representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo por el delito de hostigamiento agravado. — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) February 12, 2025

Polo Polo afirma que se defenderá ante acusación de la Corte

Sobre la decisión anunciada por la Corte Suprema de Justicia, el representante a la Cámara indicó que se defenderá con el apoyo de su abogado Jhonatan Peláez.

“La Corte Suprema me llevará a juicio porque considera que llamar guerrillero a Petro y defender a las Fuerzas Militares instiga a mis seguidores a atacar y exterminar a los miembros del M-19.Me defenderé, como siempre lo he hecho, junto con mi abogado @JhonatanPelaezS , porque una publicación contra Petro o el M-19 no tiene la capacidad de incitar atentados contra sus miembros”, escribió desde su cuenta de X.

“Quienes sí instigaron a atacar a miembros de nuestra Fuerza Pública y a vandalizar comercios fueron los sectores de izquierda durante el paro, y hoy están libres y gobernando”, sostuvo.

Finalmente, el congresista calificó de exagerada la decisión del Alto Tribunal.

“Petro llama a periodistas muñecas de la mafia y Nazi a cualquier opositor y ahí está normal. Consideramos que la Corte ha exagerado con esta decisión”, concluyó.

La Corte Suprema me llevará a juicio porque considera que llamar guerrillero a Petro y defender a las Fuerzas Militares instiga a mis seguidores a atacar y exterminar a los miembros del M-19.



Me defenderé, como siempre lo he hecho, junto con mi abogado @JhonatanPelaezS, porque… — MIGUEL ABRAHAM POLO POLO (@MiguelPoloP) February 12, 2025

En otra publicación, Polo Polo asegura que la Corte lo llama a juicio solo por compartir un video en que “queman un muñeco con la cara de Petro”.

“La Corte me lleva a juicio por retwittear un video de una protesta en la que manifestantes queman un muñeco con la cara de Petro. ¡POR RETWITTEAR!”, escribió.

Por su parte, afirmó que los responsables del ataque al Palacio de Justicia, y el “estallido” social de 2021 están libres.

“Pero quienes sí quemaron el Palacio de Justicia en 1985 y promovieron la quema de policías, militares, CAI y comercios durante el “estallido” de 2021, hoy están libres y gobernando. Consideramos que esto es excesivo”, añadió.