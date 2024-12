Por medio de su cuenta de X, y con un extenso mensaje, el presidente Gustavo Petro aseguró sentirse “preocupado” por lo que sería una supuesta infiltración del narcotráfico en entidades. Indicó que le preocupa que miembros de la oposición están “sindicados de dar o recibir sobornos”.

Por eso es que en la publicación propuso un pacto entre gobierno y oposición para luchar contra la corrupción.

“Registro con preocupación que continuamente aparecen miembros de la oposición sindicados de dar o recibir sobornos. Uno de los pactos que debe establecerse entre gobierno y oposición es luchar a fondo contra la corrupción”, se lee en el escrito.

Y reflexionó al respecto: “La oposición no consiste en corromper funcionarios del gobierno. No se puede oponer a un gobierno y sacar por debajo los dineros del pueblo que maneja ese gobierno. He descubierto a una candidata de la oposición usando fuentes que muy presumiblemente provienen de infiltrados en la fiscalía de la llamada Junta del narcotráfico integrada por grandes narcos nacionales y extranjeros”.

Señaló el mandatario que dichos delincuentes buscan destruir el gobierno y hasta el asesinato del presidente. Por eso, dijo que propone “un pacto de transparencia total en el ejercicio del gobierno y de la oposición”, con una comisión que investigue la “fuerte infiltración en entidades públicas y políticas de este grupo de narcotraficantes”.

“Espero opiniones de las Cortes y la fiscalía y de la oposición para la configuración de una comisión internacional al servicio de la fiscalía, que se dedique, en primer lugar, a la investigación del asesinato del fiscal paraguayo Pecci, y que se extienda a descubrir la fuerte infiltración en entidades públicas y políticas de este grupo de narcotraficantes llamados Junta del narcotráfico”.

Después del mensaje, el jefe de Estado se refirió al caso del subdirector de la Policía Nacional, el general Nicolás Alejandro Zapata Restrepo, del que se conoció que se negó a recibir un soborno por parte de un asesor de un senador de la República.

“Agradezco al subdirector de la policía nacional: general Zapata, no dejarse sobornar. Es ejemplo para Colombia”, publicó Petro.

El caso tiene que ver con Julián Forero, asesor jurídico del senador José Vicente Carreño, del Centro Democrático, quien al parecer habría ofrecido una suma de 3.500 millones de pesos al general Zapata para que intercediera en la adjudicación de un contrato de pólizas para la institución, valorado en 120.000 millones de pesos.