Falta plata para que el Icetex abra nuevas convocatorias de créditos para 60 mil estudiantes en 2025: se necesitaban $6,5 billones y solo se aprobaron $4,6 billones. El Gobierno ha dicho que por ello es indispensable que se apruebe la Ley de Financiamiento pero sectores independientes y de oposición consideran que lo que hay es un intento de marchitar a la entidad -lo que el Ejecutivo ha desmentido- para volverla un banco, al mismo tiempo que se persigue, en palabras oficiales, que los recursos públicos vayan preferentemente a las universidades públicas, lo que los detractores de esta reforma, que se presentaría en las próximas semanas, consideran un error por cuanto el sistema de educación colombiano es mixto: público y privado.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, dijo esta semana que “la entidad no está en quiebra ni en proceso de liquidación. Sus estados financieros, que son públicos, reflejan estabilidad, y gracias a recursos propios se han garantizado las renovaciones de líneas no subsidiadas”, agregando que “el Icetex ya es una entidad financiera vinculada al Ministerio de Hacienda, es vigilada por la Superintendencia Financiera y funciona como un banco captando y poniendo recursos”.

“Queremos que cada vez los estudiantes dependan menos de una situación de endeudamiento y estén ligados más a una situación de garantía del derecho a acceder a la educación superior. Estamos transformando el Icetex para que sea más amigable con los estudiantes, reduciendo tasas de interés y ampliando opciones como condonaciones. El acceso a la educación debe ser un derecho, no una carga financiera”, afirmó.

Por su parte, la presidenta encargada del Icetex, Patricia Abadía, indicó que el jueves se abrió la etapa de renovación en todas las líneas de crédito educativo para 2025 para más de 144 mil estudiantes, y explicó que la situación de los giros pendientes a las Instituciones de Educación Superior, IES, es de aproximadamente $149 mil millones, de los cuales $94 mil millones corresponden a la operación ordinaria del Icetex, y los $ 55 mil millones restantes hacen parte del programa Generación E y la gestión de estos se adelanta desde el Icetex y el Ministerio de Educación ante el Ministerio de Hacienda.

No obstante, la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, le dijo a EL HERALDO, que la situación es supremamente delicada: “Llevamos aproximadamente dos semanas alertando al país de que los giros que le ha hecho en este año el Ministerio de Educación al Icetex están incompletos y que hacían falta cerca de $432 mil millones, así mismo que tampoco estaba garantizado el presupuesto para abrir la convocatoria de nuevos créditos en 2025, lo que sería digamos un hecho sin precedentes, ya que sería la primera vez en la historia de 70 años del Icetex”.

El trasfondo de todo esto, aseveró la parlamentaria del ala independiente de los verdes, es una estrategia que busca simplemente “ahorcar a las universidades privadas a través del financiamiento del Icetex porque este gobierno ideológicamente radicalizado cree que los recursos públicos deben ir única y exclusivamente a la universidad pública, de manera que los créditos del Icetex, que son financiados gracias a los recursos del Estado, entonces no podrían seguir siendo subsidiados y eso sería una tragedia, porque nosotros tenemos un sistema de educación mixto, en donde la única manera de lograr los objetivos de cobertura y calidad es a través de universidades públicas y privadas”.

Por su parte, el senador Antonio Correa, de La U, sostuvo en diálogo con EL HERALDO que en medio de las vacas flacas a nivel presupuestal, el ministro de Hacienda “ha certificado que seguirán los recursos para la línea de crédito a todos los jóvenes estudiantes que han podido acceder a un crédito y que no van a quedar sin la suficiencia presupuestal para que no exista deserción educativa superior”.

Lo segundo, observó el legislador cercano al oficialismo, es que “cuando hablamos de Icetex hay que abrir un capítulo muy importante sobre el manejo que ha tenido en cuanto a las fundaciones sin ánimo de lucro, que han trabajado directamente dentro de lo que se quiere de estas fundaciones, universidades privadas, y que han salido de un fortín, no solamente económico sino también para el desarrollo de la educación superior y de las famosas fundaciones, estoy hay que mirarlo porque él solo hecho de acceder a un crédito del Icetex no quiere decir que el Estado ha asumido la responsabilidad de garantizar el derecho de la educación, porque este es dar el acceso a un crédito condonable, no como existen hoy los créditos con altas tasas de interés: eso hace un banco, entonces el Icetex se viene comportando como un banco”.

El ex ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, comentó a EL HERALDO que lo que percibe es que hay “una ausencia total de voluntad del Gobierno para dar una respuesta a las 330 mil familias que se ven afectadas por no contar con los recursos del Icetex para poderse educar en la educación superior, y eso se refleja en no haberle dado caja al Icetex, cosa que no es muy compleja para el Gobierno, ese monto no es significativo en el Presupuesto Nacional, es un ejercicio puramente de voluntad política y me preocupa que si bien el Gobierno ha anunciado que va a cumplir con los que ya tienen crédito del Icetex, que entre otras legalmente tendría que cumplir, se olvidó totalmente de las nuevas convocatorias: son más de 60 mil familias que se ven perjudicadas por esta decisión, y engrosaran la lista de los miles de jóvenes que no estudia ni trabaja. Es una calamidad, es una tragedia para esos jóvenes”.

Todo, advierte, el “interés ideológico de estatizar la educación y desconocer que el sistema de educación superior es mixto, donde hay universidades privadas y públicas de alta calidad. Esa es la razón por la cual nuestro sistema de educación superior se destaca en el mundo, y ha logrado aumentos en producción científica, en innovación, en emprendimiento, en resultados en pruebas de Estado”.

La reforma

En cuanto a la reforma al Icetex previa que se plantea desde el oficialismo -la del Gobierno, para convertirlo en el Banco del Saber, sería radicada el año entrante-, el representante Alejandro Toro, del Pacto Histórico, anunció que radicará este mes de diciembre la iniciativa, que iría acompañada de otras firmas, y que se basa en cinco cambios: El primero es eliminar la dependencia del endeudamiento para acceder a la educación y busca cambiar el modelo actual basado en créditos educativos por un sistema de subsidios, otorgar becas y transferencias no reembolsables, priorizando a los estudiantes de bajos recursos. El segundo, rediseñar los créditos educativos para que los estudiantes paguen un porcentaje fijo de su salario solo si este supera un umbral mínimo.

El tercero, la condonación de deudas para estudiantes vulnerables, que convertiría los créditos en becas o apoyos no reembolsables, priorizando a quienes pertenecen a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. El cuarto, la creación de un fondo público permanente para garantizar la sostenibilidad financiera del Icetex, financiado con recursos del Presupuesto o provenientes de sectores estratégicos del país, reduciendo la dependencia de recursos comerciales. Y el quinto, promoción del bienestar integral del estudiante, que abarcaría subsidios adicionales para cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte y vivienda, además de ofrecer servicios de orientación profesional y apoyo psicológico.

Al respecto, Juvinao cuestiona que “el presidente está traicionando su promesa de campaña, porque lo que prometió fue una reforma para eliminar la lógica bancaria de esa entidad, para condonar cerca de 41 mil créditos, para ofrecer líneas de crédito aún más flexibles de las que ya hay, como por ejemplo la de estudiantes de poblaciones vulnerables, pero ahora el presidente da un giro y propone volver al Icetex un banco tradicional y que sea un banco en la lógica del mercado el que se encargue de financiar los créditos educativos, esa es una propuesta absolutamente neoliberal”.

De otro lado, Correa precisa: “Lo que queremos es fortalecimiento de la red pública, un estado de transición, donde no se abandone a los que ya hoy tienen crédito pero también el abaratamiento de los costos de ese crédito, para que de verdad se pueda convertir en un derecho y no en un simple préstamo en donde el pobre termina de estudiar y se pasa cinco años de su vida pagando la carrera, lo que no le permite desarrollar su vida académica y mucho menos su independencia económica, y esto va a derivar en la economía del país”.

Además agregó que:”Debe existir esa transición buscando garantizar el derecho a la educación para los más pobres en nuestro país, que existan más facultades en las universidades públicas, más posibilidades de que los jóvenes puedan ir a especializarse en las universidades de nuestro país, sin ese mercado especulativo de pocos cupos para gran demanda, entonces todo esto requiere una profunda revisión”.

Y Restrepo la califica como “una cortina de humo” en la que ahora proponen convertir al Icetex en un banco de primer piso.

“Eso es un error por varias razones: primero, costaría muchísimo dinero, así fuera digital y claramente ese nuevo banco, como no contaría con recursos del Estado, sería más costoso y más ineficiente, burocrático y politizado, como lo demuestra la historia han sido los bancos públicos en nuestro país”, concluyó el experto.