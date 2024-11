Otty Patiño, alto comisionado para la paz, reconoció en la mañana de este viernes que el proceso de diálogo entre el Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, atraviesa un momento crítico.

En este sentido, el funcionario reveló que con el pasar de los meses ha “ido” perdiendo la “fe” en el proceso.

Además, consideró que es necesario la presencia de José Felix Lafaurie, presidente de Fedegán, en la mesa con la guerrilla.

“Sería una gran perdida si Jose Felix no sigue en la mesa con el Eln, pero desde luego he descubierto que Jose Felix tiene más que yo… todo acto de negociaciones es un acto de esperanza. Yo he ido perdiendo la fe en la negociación con el ELN”, indicó.

La semana pasada se cumplieron dos años de la reanudación de las negociaciones de paz entre el ELN y el Gobierno colombiano, y desde entonces se han realizado seis ciclos de diálogo en Caracas, Ciudad de México y La Habana.

Los anuncios más importantes se realizaron en Cuba, en el tercer ciclo, cuando incluso el presidente Petro y el jefe máximo de la guerrilla, alias Antonio García, estuvieron presentes para anunciar el cese bilateral al fuego más largo que se ha tenido con este grupo armado.

Comenzó el 3 de agosto de 2023 por seis meses iniciales, que tras arduas negociaciones se extendieron otros seis, incluyendo la promesa del ELN de no secuestrar, pero todo acabó un año después, sin compromiso de renovación.

Desde La Habana, donde se celebró el sexto ciclo a finales de enero, las partes no han logrado realizar una nueva ronda de diálogos.